Moreira satisfeito com luz verde para ala pediátrica do S. João

Rui Moreira aplaudiu, esta quinta-feira, a aprovação do início do concurso para a nova ala pediátrica do Hospital de São João, considerando "ainda melhor" o facto de ser um novo edifício.

" Ficamos todos aliviados por finalmente se encontrar uma luz verde, era um problema que nos afligia a todos", reagiu esta manhã o presidente da Câmara do Porto, mostrando-se surpreendido uma vez que, admitiu, não tinha ainda conhecimento desta decisão.

À margem de uma conferência de imprensa sobre reabilitação urbana, Rui Moreira respondeu ser "ainda melhor" o facto de se tratar de novas instalações e destacou que "melhor do que está vai ser de certeza".

O Ministério das Finanças aprovou o início do concurso para as obras na nova ala pediátrica do Hospital de São João - "Joãozinho", segundo um despacho publicado quarta-feira, assinado pelos ministros da Saúde e das Finanças.