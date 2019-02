Morreu Daniela Duque, a jovem que lutava contra o cancro do útero

Hoje às 20:49 Facebook

Daniela Duque, de 34 anos, morreu esta sexta-feira. A jovem criou um movimento de solidariedade que juntou várias figuras públicas para angariar fundos na luta contra o cancro do útero.

"Venho em nome da família e amigos próximos da Daniela dizer que a nossa guerreira acabou por seguir o caminho das estrelas... uma dor imensa, uma revolta", escreveu Débora Santos, na página de "Voluntários de ajuda a Daniela Duque".

A jovem de Santiago do Cacém foi diagnosticada com um cancro já em estado avançado, em fevereiro de 2018. "Os médicos não acreditam que tenha mais do que um ano de vida. Mas eu quero realizar os meus sonhos", disse a jovem num vídeo publicado em agosto, em que apelou à ajuda dos portugueses para conseguir pagar os tratamentos.

A jovem despertou a atenção de muitas figuras públicas portuguesas que se juntaram ao movimento que cresceu nas redes socais.

O corpo da jovem vai ser cremado, no sábado, no crematório de Setúbal.