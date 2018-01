Morreu dirigente histórico do PS Edmundo Pedro

Hoje às 17:01, atualizado às 17:36 Facebook

Twitter

Edmundo Pedro, militante antifascista, fundador e dirigente histórico do PS, morreu este sábado, em Lisboa, aos 99 anos.

A informação foi avançada à agência Lusa por fonte do Partido Socialista.

"O Partido Socialista manifesta o seu mais profundo pesar pela morte do nosso querido camarada Edmundo Pedro", lê-se numa nota de pesar divulgada pelo partido.

"Todos os socialistas portugueses partilham este momento de dor pela sua perda, mas também a confiança de que terão de saber estar à altura do extraordinário legado de Edmundo Pedro", acrescenta o texto.

"Em sinal de respeito pela imensa figura de democrata que nos deixa neste momento, a bandeira do Partido será colocada a meia-haste na sede nacional", conclui a nota.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Faria 100 anos em novembro

Nascido em 08 de novembro de 1918, no Samouco, concelho de Alcochete, Setúbal, foi preso pela primeira vez aos 15 anos, por participar na organização da greve geral de 1934.

Aderiu ao PCP na década de 1930, onde conheceu Álvaro Cunhal, o líder histórico dos comunistas portugueses, e foi, com o seu pai, Gabriel, um dos primeiros presos políticos do Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, em 1936.

Afastou-se do PCP em 1945, e participou em vários movimentos armados, para tentar derrubar o regime.

Em 1973, foi um dos fundadores do Partido Socialista, ao lado de Mário Soares.

Após o 25 de Abril, tornou-se deputado e foi também presidente da RTP, em 1977 e 1978.

Dirigentes do PS afirmaram à Lusa que Edmundo Pedro esteve hospitalizado há cerca de duas semanas e, apesar de debilitado, mantinha-se lúcido.

Não foi ainda anunciada a data das cerimónias fúnebres do dirigente histórico socialista.