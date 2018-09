Morreu Helena Lopes da Silva, fundadora do BE

Hoje às 18:42 Facebook

A médica cirurgiã Helena Lopes da Silva, fundadora do Bloco de Esquerda, morreu, este sábado, aos 69 anos em Lisboa, anunciou o partido.

Nascida em Cabo Verde, foi em Portugal que Helena Lopes da Silva tirou o curso de medicina e exerceu a atividade profissional como cirurgiã e docente universitária.

A ativista foi militante de esquerda pela libertação das ex-colónias portuguesas, membro da LCI, que deu origem ao PSR, cuja lista às eleições europeias encabeçou em 1994, e fez parte dos movimentos pelo "Sim" à despenalização do aborto nos referendos. Helena Lopes da Silva manteve ainda um contacto intenso com Cabo Verde, onde fazia parte do Conselho de Estado.

Numa nota enviada à Lusa, o BE apresenta "as mais sentidas condolências" aos familiares e amigos, sublinhando que o Bloco de Esquerda perdeu uma das suas militantes e "a esquerda perdeu uma das suas grandes lutadoras sociais".