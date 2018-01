Morreu o antigo ministro da Defesa Rui Pena

Hoje às 12:27, atualizado às 16:21 Facebook

Rui Pena, que foi ministro da Defesa em governo de António Guterres, morreu, esta segunda-feira.

Rui Rodrigues Pena nasceu em Torres Novas, em 25 de dezembro de 1939, formou-se na Faculdade de Direito de Lisboa, teve militância no CDS, tendo sido ministro da Defesa no Governo de António Guterres, nos anos 90.

Militante do CDS após o 25 de abril de 1974, foi ministro da Reforma Administrativa no Governo PS-CDS, liderado por Mário Soares, em 1978.

Pertenceu e fundou, anos mais tarde, o Movimento Humanismo e Democracia (MHD) que firmou um acordo com o PS em 1995, então liderado por António Guterres, que chegou a eleger deputados, como independentes, nas listas socialistas, que vigorou até 2011.

De 2000 a 2001, foi ministro da Defesa no segundo Governo de António Guterres.

O escritório fundado por Rui Pena, a CMS Rui Pena & Arnaut, informou hoje, em comunicado, "com profundo pesar e tristeza o falecimento do seu sócio fundador". Não foi ainda anunciada nem a data nem o local do funeral.

O velório tem início hoje às 18 horas, estando prevista uma missa pelas 21 horas. O funeral, depois de uma missa pelas 15 horas de terça-feira, está reservado para familiares e amigos, de acordo com um comunicado da CMS Rui Pena & Arnaut.

Um cidadão exemplar, diz António Guterres

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considerou hoje Rui Pena foi "um cidadão exemplar e um político notável a quem o país muito deve".

"Foi com profunda tristeza que soube da morte de Rui Pena. Tive o enorme privilégio de com ele trabalhar intimamente desde a Revolução de Abril de 1974, incluindo o enorme prazer de ter sido seu colega de Governo", refere o secretário-geral das Nações Unidas, numa nota enviada à agência Lusa.

Na mesma nota, António Guterres frisa que Rui Pena, "além de um amigo, era um cidadão exemplar e um político notável a quem o país muito deve".

"À sua família quero transmitir as minhas mais sentidas condolências", acrescenta a secretário-geral das Nações Unidas e que foi primeiro-ministro de Portugal entre 1995 e 2002.

Um jurista ilustre e cidadão politicamente empenhado, diz primeiro-ministro

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou também a perda do jurista.

"Foi com profunda tristeza que tomei conhecimento do falecimento do doutor Rui Pena", refere uma nota do líder do executivo enviada à agência Lusa. Foi um foi um "jurista ilustre, cidadão ativo e politicamente empenhado, em especial no período fundador da democracia portuguesa, que serviu como deputado entre 1976 e 1983 e ministro nos II e XIV Governos Constitucionais".