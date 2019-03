Morreu o histórico assessor do PSD Zeca Mendonça

Hoje às 21:51, atualizado às 22:13 Facebook

Zeca Mendonça morreu, esta quinta-feira, vítima de doença prolongada.

A informação foi confirmada ao JN por fonte da Presidência da República.

Zeca Mendonça nasceu em Lisboa, na freguesia de Santos-o-Velho, em 23 de março de 1949.

Tornou-se funcionário do PSD (então PPD) em 1974, tendo começado como segurança, e em 1977 passou para o gabinete de imprensa do partido, no qual trabalhou durante 40 anos.

Como assessor de imprensa, Zeca Mendonça trabalhou com 16 presidentes do PSD - ou 17, caso se conte com Leonardo Ribeiro de Almeida, que presidiu à Comissão Política quando Francisco Sá Carneiro liderava o partido e era primeiro-ministro - terminando funções no mandato de Pedro Passos Coelho.

Em dezembro de 2017, pôs fim a 43 anos de ligação profissional ao PSD para ir reforçar a equipa de assessoria do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.