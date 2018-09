Morreu o jornalista do JN Nuno Silva

Reis Pinto Hoje às 17:14 Facebook

Morreu, na madrugada desta terça-feira, o nosso camarada Nuno Silva, jornalista da secção da Justiça, onde trabalhava há cerca de uma década.

Nuno Silva, de 41 anos, entrou para o Jornal de Notícias em março de 2000, tendo iniciado a sua carreira na secção então denominada de Grande Porto, mas cedo demonstrou o seu gosto pela área criminal, onde cultivou uma vasta rede de amizades.

Conhecido pelo seu rigor e apego à verdade dos factos, o Nuno não abandonava o local da ocorrência sem ver todas as dúvidas esclarecidas. Dotado de uma invulgar capacidade de trabalho, abraçava cada reportagem ou simples notícia com o mesmo empenho, desdobrando-se em dezenas de telefonemas caso entendesse ainda não ter todos os dados que julgava imprescindíveis ao rigor que a si mesmo impunha.

Tinha uma memória enciclopédica, não regateava ajuda a colega que dela necessitasse e passou os últimos meses da vida radiante. Primeiro com a gravidez da mulher, depois com o nascimento, em junho, da sua filha.

A doença, contra a qual lutou logo desde o nascimento da filha, levou a melhor sobre um dos nossos melhores.

Fica-nos a memória do cinéfilo devorador de filmes, do amante do futebol, da boa disposição, do amigo a quem podíamos sempre recorrer.

O corpo de Nuno Silva encontra-se em câmara ardente na igreja paroquial de Valadares, em Gaia, e o funeral realiza-se amanhã, quarta-feira, pelas 15 horas.

À família enlutada, em particular à mulher, Patrícia Tavares, e à pequena bebé, o JN endereça as mais sinceras condolências.