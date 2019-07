Morreu Salvador, menino que sofria de cancro

Ontem às 23:23 Facebook

Chamavam-lhe "Super Herói", pela batalha que travava contra um neuroblastoma, um cancro agressivo com origem no sistema nervoso. Salvador, com oito anos, morreu terça-feira, anunciou a família.

Ao fim de três anos de luta contra a doença, os pais de Salvador anunciaram, através do Facebook, que o menino perdeu a luta contra a doença.

"O Salvador sorriu sempre, o Salvador brincou até não mais poder, o Salvador conseguiu retirar alegria em todos os momentos da sua vida, mesmo nos mais difíceis. O Salvador foi/é um verdadeiro super herói que nos ensinou como se vive de verdade. Essa foi a sua missão no mundo: Viver com alegria e sempre com um sorriso. É assim que queremos recordar o nosso menino, com um amor gigante pela vida e com o sorriso mais brilhante que qualquer estrela no céu", pode ler-se na mensagem de despedida.

O Benfica deixou uma mensagem de condolências à família, já que o menino era sócio do clube desde o dia em que nasceu.

"O Sport Lisboa e Benfica endereça as mais profundas condolências à família e amigos do jovem Salvador, o Super-Herói, que faleceu na última madrugada após uma luta de três anos contra um neuroblastoma".

O funeral do menino realizou-se esta quarta-feira