Morreu Rosado Fernandes, fundador da Confederação dos Agricultores Portugueses

O antigo deputado do CDS-PP e fundador da Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP), Raul Miguel Rosado Fernandes, morreu, este domingo, em Lisboa, aos 83 anos.

"Infelizmente, é uma notícia triste, mas que era expectável", afirmou à Lusa o ex-presidente da CAP, João Machado, indicando que Rosado Fernandes se encontrava hospitalizado.

Em nota publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta a morte do Professor Raul Miguel Rosado Fernandes", fundador e ex-presidente da CAP.

"O Professor Rosado Fernandes sempre foi um lutador corajoso e independente no associativismo agrícola, como deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, assim como na Universidade ou como produtor agrícola no Alentejo", refere a nota do Presidente da República, que endereça "sentidas condolências" à família e à direção da CAP.

Raul Miguel Rosado Fernandes nasceu a 11 de julho de 1934 em Lisboa.

Licenciado em Filologia Clássica, foi reitor da Universidade de Lisboa entre 1979 e 1982. Pelo CDS-PP, foi deputado ao Parlamento Europeu (1995-1999) e eleito no parlamento português (1999-2001).

Autor de obras variadas sobre filologia, retórica, literatura grega, latina e portuguesa, com dezenas de publicações, também dedicou grande parte da sua atividade igualmente à defesa da agricultura portuguesa, tendo sido presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, eleito em 1993.