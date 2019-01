Mortalidade por "overdose" disparou 41%

Inês Schreck Hoje às 08:51 Facebook

Morreram 38 pessoas por overdose de drogas em 2017, um aumento de 41% face ao ano anterior.

Não há uma explicação cabal, não se sabe se vai ser uma tendência, mas serve de alerta para a necessidade de "novas respostas", como as "salas de chuto" e a disponibilidade do medicamento que reverte overdoses, realçou ao JN o coordenador nacional para os problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool,

João Goulão apresentou ontem, no Parlamento, o relatório de 2017 sobre a situação do país naquelas problemáticas. Também as intoxicações alcoólicas são expressivas. O documento revela que, em 2017, causaram 44 mortes.