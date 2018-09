Mortos na estrada aumentaram 17% nos últimos dois anos

Erika Nunes Hoje às 00:30 Facebook

Twitter

Desde que a tendência da sinistralidade nas estradas portuguesas se inverteu, em 2016, o número de mortos já aumentou 17% e 2018 pode ser outro ano negro.

As medidas anunciadas pelo Governo, em janeiro, ainda não foram implementadas e responsáveis do setor insistem que é prioritário alterar o modelo de formação da condução, melhorar as infraestruturas e fiscalizar e punir de forma mais severa.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui