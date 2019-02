Motas em marcha lenta na A1 e A2 por menos impostos

Ana Sofia Ferreira Hoje às 10:54 Facebook

Lisboa vai receber, domingo, uma "megamanifestação" que, segundo o Grupo de Ação Motociclista (GAM), vai juntar milhares de motards. Duas colunas de motos vão deslocar-se, do Norte e do Sul, para a capital em marcha lenta para exigir, entre outras reivindicações, a criação de uma classe de portagens para motociclos.

As duas caravanas partirão do Norte e do Sul e convergirão em Lisboa para rumar à Praça dos Restauradores, onde irão ser feitas as reivindicações, explicou ao JN António Manuel Francisco, um dos líderes do GAM. No painel de exigências está uma proposta para a criação da classe 5 (motociclos) que já não é nova. Foi chumbada e deixada de fora do Orçamento do Estado (OE) para 2019.

Os motociclos são equiparados aos veículos de classe 1 (automóveis ligeiros) no que toca ao pagamento de portagens. O que os motociclistas pedem é a criação da classe 5, cujo valor não deveria ser superior a metade do que paga a classe 1.

Esta é uma medida importante no combate à sinistralidade rodoviária, considera o GAM. Pode "incentivar à circulação em estradas mais seguras", já que, com os preços praticados nas portagens, os motociclistas são empurrados para estradas secundárias com índices de sinistralidade elevados.

"sugados até ao tutano"

Mas as preocupações não assentam apenas na questão das portagens. "Os combustíveis são demasiado caros. Um depósito pode levar 40 euros de combustível, mas a verdade é que só atestamos com 15 euros, porque 25 são impostos. É imoral o que o Estado faz", advogou António Francisco. "Somos sugados até ao tutano e os motociclistas já perderam a paciência." .

O imposto único de circulação (IUC) será outra das questões levantadas na manifestação. As motos acima dos 750 cc e com menos de 27 anos são taxadas como veículo de luxo pelo IUC.

"Sabemos que já foi dado um passo importante ao retirar esse imposto dos veículos de 125 até 325 cc", mas o mercado é muito vasto e existem muitos modelos de motas, sublinha o dirigente. Por isso, os motociclistas pretendem que o Governo reveja o escalonamento das motas. Por fim, o GAM defende novas políticas de prevenção e segurança rodoviária. " Não pode ser só punir com multas" e esperar que estas cumpram as receitas previstas no OE, critica António Francisco.