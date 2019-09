Motoristas dizem que há avanços mas acordo com ANTRAM está longe

Hoje às 16:35 Facebook

As negociações do contrato coletivo de trabalho entre Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e patrões deram "um pequeno avanço" esta segunda-feira, mas o processo ainda está muito longe do pretendido, disse fonte sindical.

"Há um pequeno avanço, mas ainda estamos muito longe" do que é pretendido pelo sindicato, disse o porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, que falava aos jornalistas no final de uma reunião com a Associação Nacional de Transportadores Públicos, Rodoviários de Mercadorias (Antram), que decorreu em Coimbra e que durou cerca de quatro horas.

A reunião teve por objetivo a continuação das negociações do contrato coletivo de trabalho.

"Temos a convicção de que se apresentássemos neste momento o que temos aos nossos associados, eles iriam rejeitar [o contrato coletivo de trabalho]", afirmou.

De acordo com Anacleto Rodrigues, "já se percorreu um longo caminho" nas negociações, mas o processo "está a ser mais lento" do que era a expectativa dos motoristas e do sindicato.

Apesar disso, o porta-voz do SIMM vincou que quer o sindicato quer a Antram querem manter as negociações para que "haja um resultado que, no fim, satisfaça as partes".

Segundo o dirigente sindical, as questões mais complicadas de ultrapassar têm que ver com o pagamento do trabalho suplementar e com o descanso a que têm direito os motoristas que fazem as linhas internacionais.

"Essas são as duas questões que mais nos afastam neste momento", frisou.

Após a reunião tida esta segunda-feira, SIMM e Antram deverão voltar a reunir-se em 04 de outubro, em Lisboa, ou em 08 de outubro, em Coimbra, informou.