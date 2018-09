Motos de água registam mais acidentes e menos multas

ERIKA NUNES Hoje às 00:41 Facebook

Ninguém sabe ao certo quantas motas de água existem em Portugal, quantos acidentes têm ou se a lei é cumprida nas albufeiras, nos rios e no mar.

Devido à dispersão de competências por várias entidades, só são fiáveis os dados relativos ao mar e às vias navegáveis dos rios da Autoridade Marítima Nacional (AMN): este ano, já houve mais acidentes (nove) do que durante todo o ano passado (oito) e as fiscalizações a todas as embarcações, até julho, eram apenas 46% do total feito em 2017.

