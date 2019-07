Motos de todo o Mundo aceleram para Faro indiferentes a polémicas

Paulo Lourenço Hoje às 13:33 Facebook

Organização não receia problemas com grupos radicais na 38.ª edição da concentração, que arranca amanhã. Evento volta a ter fado no cartaz e atrai pelo menos 18 mil visitantes.

Quatro dias de festa, convívio, muita música e litros de cerveja. É este o panorama que se espera para a 38.ª edição da concentração motard de Faro, que arranca amanhã e se prolonga até domingo. As recentes polémicas com um grupo motard radical, que culminaram com a detenção de 17 membros dos Hell Angels em maio, não preocupam os organizadores, que esperam um número de participantes idêntico ao do ano passado, a rondar os 18 mil.

Ricardo Anselmo, Pedro Pereira, Mário Godinho e Serafim Araújo, quatro amigos da Maia, estão a caminho do Algarve desde domingo. Habituais participantes da concentração motard de Faro, este ano escolheram percorrer a única estrada que atravessa o país de norte a sul.

