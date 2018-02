Movimento propõe tirar benefícios fiscais do litoral e dar ao interior

ALEXANDRA FIGUEIRA Hoje às 00:30 Facebook

Medidas relativas a impostos sobre as empresas e os trabalhadores não devem ter um impacto negativo nas contas do Estado, prevê Miguel Cadilhe.

Tirar benefícios a empresas e trabalhadores do litoral e dá-los ao interior é uma das propostas de natureza fiscal avançadas por Miguel Cadilhe e que o Movimento pelo Interior vai deixar na mesa de decisores políticos e sociedade civil, no verão. O movimento quer contrariar o atual rumo de pobreza e despovoamento, só possível com medidas "arrojadas" ou "radicais", nas palavras de dois dos seus fundadores, os autarcas da Guarda (Álvaro Amaro, PSD) e de Vila Real (Rui Santos, PS).

