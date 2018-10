Mudança da hora pode acabar para o ano. Saiba mais

João Francisco Guerreiro com Tiago Rodrigues Alves Hoje às 09:01 Facebook

Amanhã, vai ganhar uma hora de sono. Às 2 da manhã o relógio deve ser atrasado para a 1 hora, para ficar alinhado com o horário de inverno. Mas este ritual pode estar prestes a acabar.

Se a proposta da Comissão Europeia vingar, os estados-membros, incluindo Portugal, terão até abril para comunicar a Bruxelas em que horário querem ficar eternamente.

António Costa já disse que "não vê razão para contrariar a ciência" e defende o atual sistema de dois horários. Esta semana, o Governo informou Bruxelas da "sua discordância com a proposta da Comissão". A medida pode ser travada no Conselho Europeu, provavelmente em março.

Os estados estão a preparar as suas posições. O Benelux - grupo de países formado pela Bélgica, Luxemburgo e Holanda - adotará uma posição conjunta, com base num referendo. Espanha está a avaliar "com cautela". Pedro Sanchez aguarda pela "opinião de especialistas", e só depois o Governo "trabalhará para uma eventual alteração". A Áustria tem um documento de trabalho em que defende que eventuais alterações só aconteçam em 2021.

Basta, porém, uma maioria qualificada - com o voto de 16 países, que representem pelo menos 65% da população - para descontinuar o atual regime. Na Finlândia, há uma "euforia" na população com a eventual mudança para um horário fixo, confidenciou ao JN o cientista Tiera Laitinen.

Se for aprovada, todos os estados que continuarem membros da UE terão de acatar a decisão. A proposta pode ser alterada no Parlamento Europeu, mas "o essencial" deve manter-se.

Pouca informação

Na Comissão Europeia acredita-se que na próxima primavera "será pela última vez obrigatório" acertar os relógios, esclareceu o gabinete da comissária Violeta Bulc. E, em outubro de 2019, os estados poderão fazer uma última mexida nos ponteiros. Depois, têm de fixar um horário definitivo.

A decisão não é consensual, mesmo entre especialistas. A investigadora do Observatório Real da Bélgica para a meteorologia, Pascale Defraigne diz que "as pessoas não foram informadas das consequências".

"Ninguém lhes disse o que é que acontece", lamenta. "Se no inverno mantivermos o horário de verão, num país como a Bélgica, durante quatro meses as crianças começam o dia com duas horas de escuridão e chegam à escola uma hora antes do sol nascer". Na hora de inverno, significa que no verão, pouco depois das 2.30 horas da manhã, haverá luminosidade e "às 3.30 horas estaremos em pleno dia". "Ser contra a mudança da hora é também ser a favor de um destes cenários", afirma.

84% favoráveis

Dos 4,6 milhões de europeus que se pronunciaram este verão na consulta pública, 84% defenderam o fim da mudança de hora. Votaram 0,33% dos portugueses (0,7% de todas as respostas) e 79% deles foram a favor do fim. Só cipriotas e gregos é que preferiram o sistema atual.

Comissão faz proposta

Face aos resultados, a Comissão Europeia, liderada pelo luxemburguês Jean-Claude Juncker, propôs acabar com a mudança de hora na UE até 2019.

Governo luso contra

Baseando-se num relatório do Observatório Astronómico de Lisboa, o Governo já transmitiu formalmente a Bruxelas que discorda da proposta.

O que vai acontecer

A proposta será analisada e votada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu. Se 16 países, representando pelo menos 65% dos europeus, a aprovarem, a proposta terá de ser aplicada por todos os países.

Decidir hora até abril

Se se acabar com a mudança horária, até abril os países terão de decidir qual a hora que querem adotar. Em outubro de 2019, haverá lugar a uma última mudança para quem quiser ficar na hora de inverno.

Três fusos horários

Atualmente há três fusos horários na UE. Com o fim da mudança da hora poderá haver uma diferença de três horas na Europa, por exemplo entre Portugal e Finlândia ou a Grécia.