Mudança de casa dos animais deve ser comunicada em 15 dias

Dina Margato Hoje às 16:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo lança novas regras para o registo de animais de companhia. À identificação eletrónica para cães e gatos, sucedem-se agora dados relevantes sobre a vida do animal, como a mudança de residência, que deve ser comunicada no prazo de 15 dias. O veterinário ganha também poder na vigilância do estado e localização do animal.

O novo diploma, que entrará em vigor em outubro, define que qualquer alteração aos elementos inscritos no novo Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), nomeadamente, titular, residência ou local do alojamento do animal, tem de ser comunicada. A estes três pontos acrescente-se ainda: desaparecimento ou recuperação do animal e ainda a sua morte.

Neste novo sistema, o médico veterinário que tenha marcado um animal de companhia torna-se também responsável pelo registo do animal, e passa a ter autoridade para revelar ao sistema alterações sobre o seu paradeiro.

As mudanças sobre a localização do animal de companhia podem, aliás, ser comunicadas por várias entidades: titular do animal, caso este tenha solicitado acesso ao SIAC, ou por vida de qualquer entidade que tenha acesso ao sistema; médico veterinário acreditado pelo SIAC ou outra pessoa acreditada pelo SIAC; junta de freguesia ou câmara municipal. O prazo para indicar a alteração de paradeiro é de 15 dias.

A "pessoa acreditada", explica o diploma, é a pessoa singular ou coletiva que desenvolva atividades ligadas aos animais de companhia, com um perfil de acesso ao SIAC determinado pela Direção-Geral de Veterinária (DGAV).

O SIAC, refira-se, vai passar a integrar os dois sistemas existentes, o Sistema de Identificação de Caninos e Felinos, SICAFE, e o Sistema de Identificação e Recuperação Animal, SIRA, Não se preocupem os donos que já têm os seus animais devidamente registados. O normativo esclarece que cabe ao SIAC integrar as informações fornecidas anteriormente.

A identificação de animais de companhia já era obrigatória para cães, gatos e furões. Acontece que no registo realizado pelo SICAFE, este estava dependente do titular do animal e da junta de freguesia. E o sistema não se revelou eficaz, "uma vez que muitos animais eram marcados mas não eram registados na base de dados nacional, não sendo possível determinar o seu titular", justifica o decreto-lei 82/2019, publicado em Diário da República na última quinta-feira.

Os nascimentos dos animais de companhia devem ser registados no SIAC num período de 120 dias, e os imigrados 120 dias depois de estarem em solo nacional.

Multas até 3740 euros

A deslocação do animal mesmo em território nacional vai passar a exigir também a devida documentação, nomeadamente, a apresentação da Documentação da Identificação do Animal de Companhia, DIAC.

Por cada registo no SIAC, o proprietário do animal tem de pagar uma taxa, cujo valor está por revelar. A fiscalização da nova legislação ficará a cargo de uma multiplicidade de organismo, da DGAV, aos municípios, freguesias, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, GNR, PSP, Polícia Municipal e política Marítima.

As multas para os infratores podem ir de 50 a 3740 euros ou 44890 euros, caso o agente seja pessoa coletiva.

Segundo o Governo, a nova regulação tem como objetivo combater o abandono dos animais e vigiar o seu bem-estar