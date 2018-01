Mulher morre de gripe A no Hospital Central do Funchal

Hoje às 16:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 59 anos morreu, este sábado, no Hospital Central do Funchal, na Madeira, vítima de gripe A, sendo que existem mais duas pessoas internadas com a mesma doença naquela unidade.

Fonte hospitalar disse à agência Lusa que a mulher morreu durante a madrugada, mas realçou que a mesma tinha "outras comorbilidades" (doenças) associadas, lhe impediram uma recuperação.

No hospital estão outras duas pessoas com gripe A, um adulto e uma criança de 7 anos, que estão a "evoluir positivamente", indicou a fonte.

Estes são os três primeiros casos de gripe A diagnosticados na Região Autónoma da Madeira a necessitar de internamento hospitalar na presente época gripal.