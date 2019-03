Mulheres querem parar Portugal pela igualdade

Hoje às 19:29 Facebook

A greve feminista desta sexta-feira, para além de uma paralisação, é um protesto contra a violência e contra a discriminação. É para homens e para mulheres.

A greve marcada para amanhã pela Rede 8 de Março promete ser a primeira de várias paralisações motivadas pelo Manifesto 8M, um documento sinaliza o que é preciso fazer e mudar para que Portugal seja um país onde exista igualdade de oportunidades.

"O coletivo feminista integra várias associações, organizações políticas, sindicatos e participações a título individual, no total são mais de 50 entidades que, de Norte a Sul, se juntaram", disse ao JN Andrea Peniche, uma das organizadoras do evento, que quer provar que as mulheres, unidas, podem parar o país.

Andreia Peniche, organizadora da greve feminista Foto: Amin Chaar / Global Imagens

De acordo com o Manifesto 8M, em Portugal, as mulheres representam 80% das vítimas de violência doméstica e 90,7% das vítimas de violência sexual. Núcleos grevistas foram constituídos com o desafio de cumprir uma greve ao trabalho assalariado e doméstico, à prestação de cuidados, mas também ao consumo de bens e serviços. Está ainda prevista também uma greve estudantil.

"Juntámos diversas associações feministas, antirracistas, de defesa de direitos das pessoas LGBT e das imigrantes e de combate à precariedade", disse Andrea. Todos unidos para defender a igualdade salarial, a partilha das tarefas domésticas, os mesmos direitos, a discriminação e, agora mais do que nunca, a violência doméstica e sexual.

Katarina Silva, 25 anos, nasceu no Canadá mas vive em Vila Pouca de Aguiar. A assistente social faz greve porque é feminista e porque, com a sua ação, quer lutar "contra a violência doméstica e a violência de género". "Sinto-me na obrigação de lutar por todas as mulheres", referiu ao JN.

Katarina da Silva Foto: DR

Também Raquel Azevedo, de Famalicão, não vai trabalhar esta sexta-feira. Depois de ter trabalhado numa empresa de calçado e de ter estado emigrada, Raquel, com 34 anos, trabalha agora num call-center. "Se este ano formos mil pessoas a fazer a greve, para o ano seremos dez mil. Estamos a crescer e as pessoas estão cada vez mais conscientes de que esta luta pela igualdade de direitos e deveres está apenas a começar", salientou.

Raquel Azevedo Foto: DR

Em Viseu, o ambiente é semelhante. Bárbara Xavier, 26 anos, psicóloga, vai para a rua "contra a violência", sobretudo a "violência sexual" e pela defesa dos direitos das mulheres em minoria, como por exemplo, "as mulheres migrantes".

Bárbara Xavier Foto: DR

Para Manuela Tavares, da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), participar nas ações de rua significa que as mulheres estão conscientes "não só dos direitos que foram alcançados, mas do muito que ainda há para alcançar". A UMAR critica o sistema judicial e a sua "ideologia de culpabilização das vítimas e de desculpabilização dos agressores".

O que é a Rede 8 de Março?

É um coletivo feminista que integra cerca de 50 entidades (formais e informais) feministas, antirracistas, de defesa de direitos da comunidade LGBT e imigrantes, e de combate à precariedade.

Qual o objetivo da greve?

É uma greve laboral para mulheres e homens. Pela igualdade de salários e direitos e contra a precariedade. A paralisação assenta em quatro eixos: estudantil, dupla jornada (emprego e trabalho doméstico), prestação de cuidados e paralisação do consumo de bens e serviços. No Manifesto onde é anunciada a paralisação, o destaque vai para desigualdade salarial: as mulheres recebem menos 225 euros por mês que os homens.

Quem convocou a greve?

Cinco sindicatos apresentaram pré-aviso de greve: o Sindicato das Indústrias, Energia, Serviços e Águas de Portugal, o Sindicato Nacional do Ensino Superior, o Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, Solidariedade e Segurança Social, o Sindicato dos Trabalhadores de Call-Center e o Sindicato de Todos os Professores.

Porquê uma greve feminista?

É a primeira em Portugal mas já decorre em vários países, há vários anos e pelas mesmas razões. Na prática, as mulheres querem mostrar que podem paralisar um país se, por um dia, deixarem os empregos, não realizarem trabalho doméstico, não cuidarem de outras pessoas, não fizerem compras e não forem às aulas. Há protestos marcados no Porto, Braga, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Lisboa e Albufeira.