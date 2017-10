Mulheres só mandam em 32 municípios

EDUARDO PINTO Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar serem mais nove do que em 2013, refletem 10,4% do total.

Em Portugal há 32 mulheres presidentes de Câmara. Foram eleitas há 15 dias. São mais nove do que nas eleições autárquicas de 2013. Mesmo assim, representam pouco mais de 10% no universo masculino que continua a liderar a esmagadora maioria dos 308 municípios portugueses. E há sete distritos (Beja, Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu), num total de 101 concelhos, sem qualquer liderança municipal feminina.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui