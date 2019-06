Multas a ambulâncias geram burocracia sem fim

Inês Schreck Hoje às 13:20 Facebook

Os serviços administrativos dos hospitais, das corporações de bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estão constantemente a braços com pedidos de identificação de condutores de veículos de emergência apanhados nos radares.

A maioria dos autos são arquivados, mas os passos que são necessários até lá chegar são demasiado burocráticos, consumindo tempo e recursos. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) garante estar a trabalhar para tornar os processos mais céleres.

O JN sabe que há ambulâncias do INEM que chegam a ser apanhadas três e quatro vezes por dia no mesmo radar e, para cada auto levantado, é necessário apresentar a respetiva defesa, fundamentada com o acionamento feito pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM. Os processos acumulam-se e há semanas em que chegam às centenas ao INEM, entupindo os serviços.