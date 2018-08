Multas sobre proteção de dados fechariam 90% das empresas

Ana Correia Costa e Erika Nunes 03 Maio 2018 às 00:30 Facebook

Twitter

Organizações não estão preparadas para as novas regras de proteção de dados que entram em vigor já no dia 25, dizem especialistas. Estado está isento de multas e não dá o exemplo.

As regras para proteção de dados pessoais vão mudar já no dia 25, mas tanto o Estado como a generalidade das empresas parecem estar mal preparados. Um simples envio de emails com contactos de terceiros será uma violação da lei. A mudança de hábitos é inevitável, até porque o valor das coimas assim o obriga. O Estado está isento de penalizações.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui