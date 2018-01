Municípios querem resolver "constrangimentos" nas medidas para a floresta

Hoje às 19:37 Facebook

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) assegurou esta quarta-feira que está empenhada em encontrar com o Governo as soluções adequadas para concretizar as medidas de salvaguarda da floresta, mas apontou "alguns constrangimentos" nos mecanismos previstos.

"Os municípios portugueses estão inteiramente disponíveis para participarem em todas as medidas de salvaguarda da floresta e de prevenção de incêndios florestais", afirmou, em comunicado, a associação presidida pelo socialista Manuel Machado.

A ANMP acrescentou que "está empenhada, em diálogo com o Governo, em encontrar as soluções adequadas", mas adiantou que, no conjunto de legislação relativa à floresta e aos incêndios florestais e no Orçamento do Estado para 2018, "foram identificados alguns constrangimentos e a necessidade de abrir o diálogo com o Governo para a procura de soluções". "Os municípios estão, naturalmente, empenhados neste processo, mas conhecem a realidade e sabem que, para que a legislação seja exequível e tenha os efeitos positivos pretendidos, é preciso tempo, meios humanos e financeiros e o conhecimento atualizado do cadastro das propriedades", salientou a associação.

De acordo com o Orçamento do Estado para 2018, os proprietários devem proceder até 15 de março à limpeza dos terrenos, como medida de prevenção contra incêndios, e as câmaras municipais devem assegurar, até 31 de maio, "a realização de todos os trabalhos de gestão de combustível, devendo substituir-se aos proprietários e outros produtores florestais em incumprimento".

Em caso de incumprimento, as autarquias poderão ver retido, em junho, 20% das transferências correntes do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), segundo o Orçamento do Estado.

Na sequência da reflexão no conselho diretivo da ANMP, realizado na terça-feira, em Coimbra, a associação considerou, na mesma nota à comunicação social, que "as penalizações não resolvem os problemas da floresta".

"Os problemas existentes na floresta portuguesa resolvem-se através da adoção de políticas nacionais e de uma cooperação forte entre a administração central e a administração local, envolvendo também as diversas entidades públicas e privadas", concluiu a ANMP.

Na sequência de protestos de autarcas, o secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, já admitiu que o Governo está aberto para se alargar o prazo, mas "em situações concretas" e "sempre em parceria com os municípios".

O Orçamento do Estado prevê que, em 2018, os municípios e o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) recorram a "medidas excecionais de contratação pública por ajuste direto" para "a realização das ações e trabalhos de gestão de combustível" em áreas florestais, podendo as autarquias recorrer a uma linha de crédito de 50 milhões de euros para pagamento daquele tipo de despesas.