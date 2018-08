Municípios vão receber parte do IVA cobrado nos respetivos concelhos

10 Maio 2018 às 18:28 Facebook

Twitter

Os municípios vão receber 5% do IVA cobrado nos respetivos concelhos em setores como o turismo e telecomunicações, num processo que será progressivo até 2020 porque está dependente da conclusão do processo do e-fatura.

O Governo aprovou hoje uma proposta de lei de revisão das Finanças Locais, que considerou um "complemento financeiro" para a realização de competências por municípios e freguesias, cujos princípios gerais estão numa proposta de Lei-Quadro de transferência de competências, a aguardar a aprovação na Assembleia da República.

Entre as novidades apresentadas pelo ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, que tutela as autarquias, está a participação dos municípios no IVA que é cobrado nos respetivos concelhos.

Segundo o ministro, o que está previsto é que os municípios recebam 5% da receita de IVA correspondente ao turismo, restauração, comunicações, eletricidade, água e gás.

Esta participação direta no IVA deverá acontecer até 2020 e está dependente da conclusão do processo do e-fatura, porque só desta forma é possível saber qual o concelho concreto em que o consumo final se verificou, explicou o ministro.

"Estamos a falar de um valor que, obviamente, variará todos os anos. Eu diria que, se estivesse em vigor neste momento, 2018, valeria 46 milhões de euros. Valerá mais ou menos em função das receitas do IVA nesses setores de atividade", salientou Eduardo Cabrita.

Atualmente, os municípios já recebem 19,5% da média aritmética simples da receita de IRS, IRC e IVA e 5% do IRS cobrado aos munícipes dos respetivos concelhos.