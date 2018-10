Nacionalização de brasileiros aumenta 37%

Dina Margato Hoje às 08:57 Facebook

O número de brasileiros com nacionalidade portuguesa aumentou 37% entre 2010 e 2017. Outro sinal da atração que o país está a exercer sobre os cidadãos do Brasil é o crescendo das autorizações: subiram 64% de 2016 para 2017. A divulgação de Portugal como um país seguro e em crescimento económico e a crise no Brasil explicam a tendência.

De acordo com dados do Ministério da Justiça facultados ao JN, foram aprovados, entre 2010 e 2017, quase 200 mil processos de nacionalização solicitados por brasileiros. E este ano, até meados de outubro, já tinham sido aprovados 23 707 processos só por afiliação. A corrida às candidaturas para nacionalização tem sido de tal ordem que o Consulado de São Paulo suspendeu, no passado dia 18, a admissão de pedidos, que devem ser retomados no próximo dia 1.

No ano passado, contaram-se 32 945 processos com aval positivo, sendo o principal argumento a filiação (24 mil), a que se segue a residência (4000) e o casamento (2000). Os brasileiros representam 35% do total dos processos (94 839).

Em simultâneo, a comunidade de imigrantes brasileiros expande-se. Contava em 2017 com 85 mil pessoas, mais 5,1 % do que em 2016, invertendo a tendência de queda verificada desde 2011, ano recorde de brasileiros a fazer vida em Portugal: mais de 111 mil. Na sequência da crise, muitos regressaram às origens.

O interesse por Portugal voltou a animar-se nos últimos dois anos. As autorizações para novos residentes subiram 64% de 2016 para 2017. São a maior fatia de imigrantes.

Os números traduzem uma perceção óbvia aos milhares de brasileiros que optaram por viver em Portugal. É fácil encontrar um compatriota seu em qualquer bairro de uma cidade. Em Lisboa, habitam 35 mil.

A comunidade cresceu, diversificou-se e espalhou-se. Inclui indivíduos de estratos sociais díspares, observa Cyntia de Paula, presidente da Casa do Brasil. Os brasileiros "da nova vaga", como lhe chama, com um ano ou dois em solo português, são estudantes, empregados de balcão, proprietários de gabinetes de estética, mas também profissionais qualificados que ocupam cargos de topo em empresas, criativos e reformados.

País tranquilo e seguro

Na base deste movimento, estão múltiplos fatores: tem havido uma enorme divulgação sobre Portugal na televisão, autênticas campanhas de charme, nas quais se explora o turismo, a qualidade de vida, fruto da melhoria das condições económicas. Portugal foi apresentado como um "Eldorado", diz Cyntia de Paula.

"Agrada aos brasileiros a segurança de Portugal e sobretudo a tranquilidade que sentem de uma forma geral", explica a responsável, acrescentado que os serviços de transportes e o acesso à saúde e à edução são outros fatores que pesam. A juntar a estas variáveis, contribui a fase política conturbada que atravessa o Brasil.

Apoiante de Bolsonaro com uma efígie de uma arma na cabeça Foto: REUTERS/Adriano Machado

Mas a nova vaga de imigrantes também se tem desiludido, diz Cyntia de Paula, principalmente devido às rendas incomportáveis nas grandes cidades. As associações aconselham agora cidades como Braga, Viseu e Aveiro. E, para as mulheres, é ainda mais difícil: "Continua a ser difícil alugar uma casa. Os relatos de assédio moral e sexual são constantes".

Mudanças legislativas favoráveis

A lei da nacionalidade conheceu já dez versões, desde 1981, correspondendo a ajustes determinantes que vão, nos últimos tempos, no sentido de facilitar estes processos de atribuição, aquisição e naturalização, as três categorias consideradas na nacionalização.

Na versão mais recente, reduziu-se o número de anos de residência no país para poder solicitar a aquisição da nacionalidade. Em julho de 2018, a lei passa a definir a possibilidade de adquirir nacionalidade depois de cinco anos de residência, e mais do que isso, a criar possibilidade dessa contagem poder ser feita com interrupção durante um período de 15 anos. Até aqui, qualquer abandono da residência fazia com que a contagem voltasse ao início.

Em 2017, a fundamentação baseada na filiação enriqueceu-se também com a inclusão dos netos. Os descendentes em segundo grau passaram a ganhar a possibilidade de adquirirem nacionalidade por atribuição, garantindo ainda à descendência tal possibilidade, mediante algumas condições, como a de provar ligações à comunidade portuguesa.