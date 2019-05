Nadadores-salvadores esperam há quatro anos por incentivos

Rogério Matos Hoje às 10:45 Facebook

Os nadadores-salvadores esperam há quatro anos pelos incentivos prometidos pelo Governo para atrair mais gente ao setor. A portaria que regula a profissão foi publicada em setembro de 2015 e desde essa altura que está prevista a criação de incentivos aos nadadores-salvadores com mais de mil horas de trabalho.

De acordo com o Ministério da Defesa Nacional, a proposta "está a ser objeto de avaliação técnica, no âmbito da Autoridade Marítima Nacional, prevendo-se a curto prazo o seu envio".

De acordo com a Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores (Fepons), existem hoje cinco mil nadadores-salvadores formados, número suficiente para salvaguardar a segurança a banhistas nas praias. Ainda assim, como a maioria são estudantes, todos os anos há dificuldades na colocação de profissionais no arranque da época balnear, que coincide com o decorrer de aulas e época de exames.