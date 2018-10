Não há arguidos mas EDP pode ser posta em xeque

Nelson Morais Hoje às 21:31 Facebook

Investigações sobre incêndios de outubro de 2017 seguem guião do caso de Pedrógão mas são mais complexas.

Os inquéritos sobre os incêndios de outubro de 2017, de que resultaram 48 mortos, ainda não têm arguidos. E dificilmente serão concluídos com acusações tão pesadas como aquela que o Ministério Público (MP) deduziu a propósito dos fogos de Pedrógão Grande, registados quatro meses antes e causa direta de 64 mortes. Ainda assim, é expectável que haja acusações. Nomeadamente, e tal como no caso de Pedrógão, contra pessoa(s) da EDP.

A probabilidade de a EDP ser associada a crimes de incêndio florestal, de ofensas corporais ou homicídio por negligência decorre da suspeita de que a empresa teve responsabilidade, por negligência, na origem da ignição de Vilarinho, na Lousã, que se tornou o maior incêndio de que há memória e o segundo mais mortífero de outubro de 2017, com 14 vítimas. A Comissão Técnica Independente (CTI) que analisou os incêndios de outubro concluiu que o fogo nascido na Lousã teve "origem na rede de transporte de energia", apontando o dedo à EDP. "A ignição com origem nas linhas elétricas, e neste caso particular em que terá sido provocada por queda de árvore sobre uma linha de média tensão, pode resultar do não cumprimento do regulamento de segurança das linhas elétricas pela entidade gestora, a EDP, em particular da distância mínima de segurança dos condutores às árvores", refere a CTI, concluindo tratar-se "de situações devidamente regulamentadas e cujo cumprimento pode só por si evitar situações deste tipo e todas as suas consequências". O JN apurou que a origem do fogo deverá ser confirmada no âmbito da investigação criminal.

Dispersão complica inquérito

A Procuradoria-Geral da República informou que os incêndios de outubro são investigados em "vários inquéritos, designadamente nas comarcas de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu", e "não têm arguidos".

As linhas de investigação são semelhantes às do inquérito de Pedrógão, em que o MP de Leiria acusou três arguidos da Proteção Civil, dois da EDP, três da Ascendi e de quatro autarquias, por largas dezenas de crimes de homicídio por negligência e ofensas corporais também negligentes.

Centenas de ignições

Tal como ali, o MP tenta apurar se a causa dos fogos foi natural, negligente ou dolosa; se a anterior gestão de combustíveis, por autarquias e outras entidades, respeitou as regras que exigem a limpeza de faixas e se o combate ao fogo, pela Proteção Civil, respeitou as normas estabelecidas.

As semelhanças acabam ali. Pedrógão teve duas ignições que se fundiram num só incêndio e fizeram as vítimas numa área e num período curtos; já em 15 de outubro houve centenas de ignições, muitas das quais se fundiram, que varreram vários distritos e beneficiaram de condições meteorológicas excecionais, de orografia acidentada e da disponibilidade reduzida de meios de combate naquele momento do outono.

Tais circunstâncias tornam estas investigações mais complexas, pela necessidade de identificar falhas na gestão de combustíveis e no combate aos fogos e de estabelecer um nexo de causalidade entre estas e a ocorrência de vítimas.

Se não for por ali, restará ao MP responsabilizar eventuais autores dos fogos, por negligência ou dolo. Nos dez complexos de incêndios analisados, a CTI apontou três tipos de causas: negligência, na Lousã e em Monção; reacendimentos, em Arganil, Alcobaça, Vale de Cambra e Guimarães; e intencional, em Vouzela, Figueira da Foz, Seia e Sertã. Mas, até agora, não se conhecem outros suspeitos senão a EDP.

Cedo mas tarde

A "maioria das ocorrências foi combatida em 5-10 minutos após o alerta", mas a primeira intervenção aconteceu quando o fogo "já estava para lá da capacidade de extinção", conclui a CTI.



Não houve fuga

Segundo a CTI, "a maioria das vítimas não estava em fuga", o que revela a severidade e a velocidade do fogo, surpreendendo as populações.