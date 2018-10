Catarina Silva, Sandra Borges e Inês Banha Hoje às 21:19 Facebook

São 579, empregam mais de 17 mil pessoas e são responsáveis por investimentos na ordem dos 80 milhões anuais.

Desde 2015 que nascem em Portugal cerca de dez fundações por ano, a maioria de iniciativa privada. Em 2012, quando o Governo de Passos Coelho levou a cabo uma avaliação às fundações, as do Estado entraram em tendência decrescente. Há 579 fundações ativas no país, mais de metade na área do desenvolvimento comunitário, solidariedade e inclusão social.

Já lá vão seis anos desde o censo que resultou numa lista de 230 fundações, com medidas de extinção, redução ou fim dos apoios financeiros. Na altura, o processo fez mossa na imagem do setor. "Lançou suspeita e manchou a reputação das fundações, a partir de casos isolados, sobretudo de fundações públicas e do seu financiamento com o Estado. Mas essa é uma realidade ultrapassada", diz Maria do Céu Ramos, a primeira mulher à frente do Centro Português de Fundações (CPF) que comemorou recentemente o 25.º aniversário e que está empenhado em dar visibilidade a projetos menos conhecidos.

Hoje, as 579 fundações portuguesas empregam mais de 17 mil pessoas e são responsáveis por investimentos na ordem dos 80 milhões anuais. No campo das despesas de funcionamento, o valor ronda 673 milhões e são as da área da educação, investigação e cidadania as que mais contribuem para este número. O CPF só representa 140 fundações, mas a presidente afirma que o diferencial está em fundações adormecidas. "As que estão ativas, vivas, dinâmicas estão representadas".

Perfis diferentes

Na prática, estes milhões traduzem-se em benefícios à sociedade em diferentes áreas. "Cada fundação tem um património que é posto ao serviço do bem comum. Basta pensarmos nas mais conhecidas, com projetos na investigação científica, como a Champalimaud. Também outras, de menor escala, que trabalham na promoção do interior do país, como a Eugénio de Almeida, a AFID na proteção de pessoas desfavorecidas e portadoras de deficiência, a CEBI e a Bissaya Barreto na educação, a Oceano Azul que salvaguarda a herança dos mares", diz.

Sobre o facto de grandes empresas - como a Jerónimo Martins, que criou a Francisco Manuel dos Santos - apostarem em fundações, a presidente do CPF diz que "não há mal nenhum em uma empresa querer transformar os excedentes económicos num projeto de utilidade social", mas defende que a fundação deve ser uma entidade autónoma: "Não pode ser criada numa lógica de interesses próprios e benefícios fiscais".

Apostada em dar visibilidade ao trabalho anónimo de fundações mais pequenas, mas não menos úteis socialmente, Maria do Céu garante: "Se perguntarmos às pessoas quais as fundações mais importantes, elas dirão as que lhes estão mais próximas".

No encontro anual que assinalou o 25.º aniversário, o Centro Português de Fundações reforçou a vontade de ver alterada a lei-quadro de 2012, para que o reconhecimento das fundações seja automático, por força da lei, em vez de depender de decisão do Conselho de Ministros.

"Tentamos tornar a região interessante e dinâmica"

Teresa Albuquerque, administradora da Fundação Casa de Mateus, em Vila Real

O Palácio ou Casa de Mateus, em Vila Real, é um dos monumentos mais visitados no interior Norte e em torno dele gira um polo difusor de cultura, há quase meio século. É dinamizado pela Fundação da Casa de Mateus, que "tira partido das circunstâncias locais" para tornar "a região mais interessante e dinâmica".

A Fundação da Casa de Mateus tira partido do turismo para dinamizar a agenda cultural

"A vantagem de estar nas zonas de baixa densidade ou territórios desafiantes é podermos ser interessantes. Temos sempre algo único para oferecer", defende a administradora da Fundação da Casa de Mateus, Teresa Albuquerque. A sua missão principal é a manutenção do património arquitetónico, que pertence aos morgados de Mateus. O aproveitamento turístico do palácio permite suportar o estudo do arquivo familiar e uma intensa agenda cultural, científica e pedagógica, que atrai cada vez mais público. "A nossa linha de trabalho é sermos interessantes para os locais, nacionais e internacionais. Temos cada vez mais público e salas cheias", revela.

Os encontros de música, que arrancaram em 1979, foram a primeira bandeira. "Na altura, a nossa atividade ligada à música antiga e barroca foi pioneira na região e daqui proliferou para o resto do país", sublinha a administradora, que acredita que foi o primeiro exemplo de que é possível "desenvolver atividades com impacto no país a partir do Interior".

A falta de apoios públicos não desanima a Fundação, que está longe de se sentir isolada no desígnio de contrariar a défice de investimento no interior e na cultura. "Sentimo-nos como um ponto de convergência, onde várias coisas se ligam", sublinha. Teresa Albuquerque realça que a programação cultural "pisca os olhos à história pessoal da família dos morgados de Mateus e os locais por onde passou".

A mais antiga do país criou hospital na Feira

Fernando Sampaio Maia, bisneto do conde de S. João de Ver e atual diretor da Fundação Joaquim Sá Couto

Há quase 110 anos, numa pequena freguesia de Santa Maria da Feira, São Paio de Oleiros, inaugurava-se o primeiro hospital do concelho, o Hospital Asilo Nossa Senhora da Saúde. Foi um empresário, inovador à época, que deixou o seu sonho escrito em testamento. "O industrial e comendador Joaquim Sá Couto deixou ficar 150 mil libras de ouro (25 milhões de euros) ao conde de S. João de Ver, seu sobrinho e médico cirurgião João Augusto da Cunha Sampaio Maia, para que ele fizesse um lar e um hospital. Ele construiu tudo de raiz", conta Fernando Sampaio Maia, bisneto do conde e atual diretor da Fundação Comendador Joaquim Sá Couto.

Hoje, temos só o lar residencial e apoio médico. E temos lista de espera

Foi a primeira fundação a nascer no país, criada em 1879, com a finalidade de prestar cuidados de saúde e solidariedade para idosos. "Durante muitos anos, este foi o único hospital da Feira. Atendeu milhares de doentes e empregava dezenas de médicos. Há vinte anos, toda a gente nascia em S. Paio de Oleiros", relata Fernando. Até que surgiu o S. Sebastião, na Feira, e o de S. Paio de Oleiros foi desativado. "Antes disso, em 1985, já tínhamos deixado de administrar o hospital, porque o Estado tomou conta dele, nacionalizou-o".

Hoje, a fundação tem apenas o lar residencial, para os dois sexos. Conta 60 utentes. "Funciona desde 1907, era o único na região. O comendador queria que fosse para homens e mulheres", explica Fernando, que acrescenta: "Foi um visionário para o seu tempo. Quis uma fundação de âmbito local, muito antes de existirem benefícios fiscais". Um lar feito de trabalhadores rurais e fabris, "era o espírito do comendador, que queria ajudar os mais carenciados". "É para pessoas simples e modestas. E é um trabalho muito gratificante", conclui o diretor.

Em São Tomé, a médica está à distância de uma videochamada

Otorrinolaringologista Cristina Caroça consulta, em Lisboa, um menino são-tomense de quatro anos

O contacto, via Internet, entre a CUF Infante Santo, em Lisboa, e o Hospital Central de São Tomé e Príncipe, neste país africano, não está fácil, mas, cá e lá, nem Cristina Caroça nem Isaulina Barreto desistem de dar início à consulta de otorrinolaringologia de um menino são-tomense de quatro anos.

A solução, tentada pela primeira vez, acaba por ser uma videochamada através da aplicação de telemóvel WhatsApp, ao mesmo tempo que, na plataforma utilizada pela duas médicas nos seus computadores, são partilhadas as imagens dos exames realizados no momento em São Tomé. "Vai à próxima missão", sentencia, no final, a clínica portuguesa, enquanto, do outro lado, é apontada a data em que tal acontecerá.

Entendemos o desenvolvimento como um processo e não como um projeto

Inauguradas em 2011, as consultas de telemedicina promovidas pelo Instituto Marquês de Valle Flôr, criado em 1951, são a fase mais recente do programa Saúde Para Todos, lançado pela fundação em 1988 naquele país, em estreita parceira com o Governo de São Tomé e Príncipe e com a cooperação de entidades diversas.

Focada na prestação de cuidados de saúde primários, a estratégia partiu de uma análise do território e incluiu, na sua génese, a introdução de um pacote de centros de saúde, a par do reforço dos recursos técnicos e humanos locais.

O passo seguinte passou pela aposta nas especialidades, seguindo-se a introdução da telemedicina, que, permite um acompanhamento mais regular dos doentes e um maior apoio à distância. Paralelamente, decorrem ainda as missões, que permitem prestar cuidados específicos. "Em 15 dias, conseguimos fazer 600 consultas e cem intervenções cirúrgicas de oftalmologia", exemplifica Ahmed Zaky, administrador-executivo do instituto, que atua em várias áreas e regiões.