Natalidade volta a subir e Braga supera Setúbal

Dina Margato Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Distritos onde as crianças nasceram em menor número são Guarda, Portalegre e Bragança, no fundo da tabela.

Nasceram mais 1320 bebés este ano até final de outubro, do que em igual período do passado. Estão registados 72805 nascimentos. No mesmo período de 2017, totalizavam 71 485. O valor deste ano é o segundo maior dos últimos cinco anos e a melhor "colheita" mantém-se em 2016, com 73 121 nascimentos até outubro. A natalidade caiu em 2017 e daí a importância desta subida.

Na linha comparativa de janeiro a outubro - março deste ano foi o mês mais fraco em nascimentos -, no ano de 2014 somaram-se 68 853 bebés. Em 2015, 70 540; em 2016, 73 121. Os dados do Instituto Nacional Ricardo Jorge baseiam-se no teste do pezinho, realizado à saída da maternidade.

O problema da natalidade tem-se agudizado em Portugal. A taxa de nascimentos era de 24,1 por 1000 habitantes em 1960 e, em 2017, 8,4 por 1000 habitantes, informa a Pordata.

Na opinião da cientista social Susana Atalaia Ferreira, a questão da natalidade em Portugal "passa pelo fator trabalho, mais especificamente pelas condições de trabalho da população em idade reprodutiva". "Enquanto cerca de 20% da população ativa continuar a receber o ordenado mínimo, a trabalhar por turnos, a não ter um contrato de trabalho digno, muitos continuarão a optar por não ter filhos". O principal incentivo "passa por uma mudança de paradigma em termos de políticas de emprego", diz.

Por distritos, Braga roubou o terceiro lugar nos nascimentos, antes ocupado por Setúbal. Nos últimos anos, estes dois distritos têm apresentado valores próximos. Nos primeiros 10 meses deste ano, nasceram 5563 bebés em Braga e 5439 em Setúbal. No total do ano 2017, 6534 em Setúbal e 6512 em Braga. Em 2016, 6590 em Setúbal e 6538 em Braga.

Em 2018, Lisboa e Porto são os distritos onde nasceram mais crianças, mas o Porto está entre os que contam menos bebés.

O retrato da natalidade piora no interior. Bragança quase não tem bebés. Até outubro, inclusive, não chegaram a nascer duas crianças (1,6), em média, por dia. É o pior resultado dos últimos cinco anos e o primeiro valor, neste período, abaixo dos 500. Na cauda estão Guarda, Portalegre e Bragança.

Últimos dados do Instituto Nacional de Estatística permitem perceber que o distrito onde vivem menos miúdos até aos quatro anos é Portalegre, com 3677, seguido de Bragança, com 3742 e Guarda com 4199.