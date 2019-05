Negrão assegura articulação e nega "passa culpas" de Rio para bancada

Hoje às 16:08 Facebook

O líder do grupo parlamentar do PSD assegurou esta quinta-feira que existiu articulação entre a direção do partido e a bancada na questão dos professores e rejeitou que tenha havido qualquer "passa culpas" de Rui Rio para os deputados.

No final da reunião da bancada do PSD, que durou cerca de duas horas, Negrão falou em "total sintonia de posições" dos deputados relativamente à direção do grupo parlamentar e à direção do partido, apesar da discussão sobre alguns pontos em concreto na temática dos professores.

"Houve uma atitude de desagrado e de condenação relativamente ao golpe teatral de António Costa quando ameaçou demitir-se. Mais do que condenação, de veemente protesto pela irresponsabilidade desse gesto de António Costa", afirmou.

No entanto, na reunião, que decorreu à porta fechada, houve uma voz crítica, segundo relatos feitos à Lusa: a do ex-líder parlamentar Hugo Soares, que acusou a direção do partido de querer "passar culpas" para a bancada parlamentar, dizendo que tal já aconteceu em anteriores ocasiões, até com Fernando Negrão (quando a bancada foi acusada pela direção de votar à revelia um diploma do CDS sobre combustíveis).

Hugo Soares lamentou ainda que Negrão tenha parecido estar "ausente" deste processo e considerou que a gestão do diploma dos professores foi uma "borla" a António Costa, defendendo que o PSD nunca devia ter defendido a reposição do tempo de serviço congelado.

Questionado se sentia que a bancada poderia estar a ser um bode expiatório para a direção do PSD neste processo, Negrão negou categoricamente.

"Não sinto, porque articulámos sempre com a direção do partido, e o presidente do grupo parlamentar pertence por inerência à Comissão Permanente (núcleo duro da direção). Houve uma articulação, não houve um passar de culpas", defendeu.

Instado a comentar a recente entrevista de Rui Rio à TVI, em que este salientou que não podia estar na Comissão de Educação, porque nem sequer é deputado, o líder parlamentar do PSD respondeu: "Ele não é mesmo deputado, mas não lavou as mãos porque na sua intervenção e na entrevista disse que houve completa e rigorosa articulação com a bancada".

Na semana passada, na comissão de Educação, PSD, CDS-PP, BE e PCP isolaram o PS e aprovaram o princípio de que os professores terão direito à recuperação da totalidade do tempo no período em que houve congelamento.

Perante este passo, o primeiro-ministro, António Costa, numa declaração ao país, na sexta-feira, ameaçou demitir-se caso esse diploma seja aprovado em votação final global, alegando ser "injusto" socialmente e "insustentável" do ponto de vista financeiro.

No final da reunião, o líder parlamentar do PSD hoje voltou a defender que o partido tem "uma solução muito concreta" sobre o tempo de serviços dos professores.

"Dizemos que se deve contar todo o tempo de progressão, porque isso é um ato de justiça, mas obviamente tem de ser compatibilizado com as condições financeiras", afirmou, lamentando que tal solução tenha sido "chumbada" por PS, PCP e BE nas votações feitas na quinta-feira em comissão.

Sobre o facto de não ter havido uma posição imediata do PSD a clarificar que votaria contra o diploma final quando as suas cláusulas financeiras foram chumbadas, Negrão respondeu que se tratou de um processo que envolveu a ameaça de demissão de um primeiro-ministro e, portanto, a resposta teria de ser dada pelo presidente do PSD, Rui Rio.

"Não é dito mais cedo, porque foi dito pelo presidente do partido", justificou.

Na reunião à porta fechada, o líder parlamentar, Fernando Negrão, começou por fazer o histórico da questão e manifestou o seu apreço pela deputada que coordenou o processo, Margarida Mano, dizendo que esta esteve sempre coordenada com a direção do partido e a direção do grupo parlamentar.

Ao contrário de Hugo Soares, o deputado e líder da distrital do PSD Pedro Pinto disse que a recontagem do tempo de serviço faz parte da tradição do partido, depois de períodos de congelamento de carreiras, e pediu que, na sexta-feira, se 'massacre' o PS com as suas incongruências, defendendo que o PSD "tem a razão do seu lado" neste processo.

Miguel Morgado, antigo assessor político de Passos Coelho, fez uma intervenção descrita como "de união" e concentrada nas críticas a António Costa.

Na sexta-feira, o parlamento vota em plenário o texto final da apreciação parlamentar do diploma do tempo de serviço dos professores, de acordo com o guião de votações para esse dia disponível no 'site' da Assembleia da República.

A expectativa é que, apesar do acordo inicial entre PSD, CDS, BE e PCP para a reposição integral do tempo de serviço aos professores, o texto final seja chumbado na votação final global.

PSD e CDS-PP já anunciaram que, antes da votação final global, avocarão para plenário normas chumbadas na especialidade por PS, BE e PCP que faziam depender a reposição do tempo de serviço de salvaguardas financeiras. Se estas cláusulas forem novamente reprovadas, PSD e CDS-PP votarão contra o diploma, na votação final global.