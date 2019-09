Negrão debaixo de fogo por nomes sem autorização 

N. M. R. Hoje às 00:32 Facebook

Twitter

Partilhar

PSD juntou-se ao CDS contra nacionalização da Casa do Douro com assinaturas-fantasma.

Vários deputados do PSD exigiram explicações a Fernando Negrão por terem visto os seus nomes integrados num pedido do CDS para a fiscalização sucessiva da nacionalização da Casa do Douro. Os parlamentares social-democratas não terão dado autorização para o gesto da direção da bancada, entre eles alguns que ficaram de fora das listas de candidatos às eleições de 6 de outubro.

Fernando Negrão já se comprometeu a tentar apurar o que correu mal, até tendo em conta que os deputados laranjas eram necessários para compor o número necessário de parlamentares exigidos por lei para submeter o pedido ao Tribunal Constitucional (TC). Porém, esta é mais uma dor de cabeça para o líder parlamentar do PSD, ainda por cima à porta das eleições, que vem mostrar que no partido a união está longe de ser uma palavra de ordem.

Segundo a TSF, que confirmou o descontentamento junto de tais deputados, ao CDS faltavam cinco deputados para juntar aos 18 com que conta na sua bancada. Mas do grupo parlamentar de Negrão foram dados 20 nomes, sendo que uma parte denuncia agora as assinaturas-fantasma.

"Nunca dei consentimento para que colocassem a minha assinatura", garantiu à TSF Andreia Neto, deputada eleita pelo círculo do Porto nos últimos dois mandatos, que assegurou que vai "pedir explicações ao presidente do grupo parlamentar".

Por seu lado, em declarações àquela mesma rádio, Fernando Negrão tentou esvaziar a polémica, garantindo que só depois de entregues os nomes é que soube do desconforto de alguns deputados, não com o pedido ao TC mas com o período em que foi feito.

Vozes

Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD

Só depois da entrega do pedido no Tribunal Constitucional é que me foi dado conhecimento de que alguns deputados não concordavam com o timing da apresentação

Andreia Neto, deputada do PSD