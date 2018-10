Negrão garante: "Não houve nenhum saneamento nem haverá"

Hoje às 16:56 Facebook

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, rejeitou que algum deputado do PSD tenha sido silenciado por si ou por instruções da direção, salientando ser natural que os protagonistas mudem quando a liderança do partido muda.

"Nunca silenciámos nenhum deputado e nunca recebemos qualquer instrução da direção do partido no sentido de silenciar o deputado A ou B", assegurou Fernando Negrão, questionado pelos jornalistas à porta do grupo parlamentar do PSD.

Depois de uma reunião da bancada, esta quinta-feira de manhã, na qual ouviu críticas de que alguns deputados estariam a ser silenciados - que partiram da antiga vice-presidente da bancada Teresa Morais e foram apoiadas por outros parlamentares -, Negrão disse ter ouvido essas palavras "com naturalidade", uma vez que "todos os deputados são livres de fazer as críticas que entenderem".

"Sabem bem ou tão bem como eu que houve uma mudança de direção do partido, quando há mudança os protagonistas normalmente mudam, mas isto não quer dizer que os progonistas anteriores sejam saneados. Não houve nenhum saneamento nem haverá", afirmou.

No entanto, Negrão apontou existirem casos de deputados a quem é pedido para usar da palavra, em conferências de imprensa, em plenário ou em comissões, e que dizem que "não estão disponíveis".

"Naturalmente que não quero personalizar", afirmou, dizendo que há "razões legítimas" para tal recusa, como não partilhar da opinião da direção do partido sobre determinada matéria ou não acompanhar o 'dossier' desde o início.