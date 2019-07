Nem a 50 euros por hora se arranjam médicos para o Algarve

Paulo Lourenço Hoje às 09:00 Facebook

A maternidade do Hospital de Portimão está fechada este fim de semana. Ao todo, serão 33 dias de encerramento ao longo do verão, por falta de obstetras e pediatras. No caso daquelas duas especialidades, já nem a pagar 50 euros por hora é possível preencher as lacunas.

As grávidas estão a ser desviadas para Faro, mas há o risco acrescido de uma viagem adicional de 300 quilómetros até Lisboa, se a unidade da capital algarvia esgotar a capacidade.

Uma situação limite que o presidente da Administração Regional de Saúde desvaloriza. "Não é previsível que isso aconteça. Portimão tem uma média de 1300 partos anuais, o que dá cerca de dois ou três por dia. Mesmo no caso de as grávidas serem transferidas para a maternidade de Faro, há capacidade para as receber", refere Paulo Carvalho.