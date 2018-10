Nevoeiro e subida de temperaturas para esta terça-feira

Hoje às 07:45, atualizado às 08:14 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta terça-feira, no continente, céu geralmente muito nublado, apresentando períodos com pouca nebulosidade durante a manhã nas regiões Norte e Centro, e possibilidade de períodos de chuva fraca.

A previsão aponta ainda para vento fraco, predominando do quadrante norte soprando moderado (20 a 30 km/h) nas terras altas da região Sul e durante a tarde no litoral oeste.

Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena subida da temperatura mínima nas regiões Centro e Sul e da máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 6 graus Celsius (em Bragança) e os 15 (em Faro) e as máximas entre os 16 (na Guarda) e os 24 (em Santarém).

Sete barras do continente fechadas devido à agitação marítima

Sete barras marítimas de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e outras três estão condicionadas devido à agitação marítima forte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a Marinha, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Figueira da Foz e São Martinho do Porto estão hoje fechadas.

A barra de Viana do Castelo está fechada apenas a embarcações com calado inferior a 30 metros e as do Douro e Aveiro estão condicionadas a embarcações fora a fora inferiores a 35 metros.

Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo até às 13:00 de hoje os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

De acordo com o IPMA, estão previstas ondas de noroeste com 3,5 a 4,5 metros.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.