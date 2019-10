Norte passa Lisboa nos alunos estrangeiros do Superior

Joana Amorim Hoje às 08:15 Facebook

Universidades e politécnicos da região nortenha com aumento de 40% nos estudantes internacionais que vêm para Portugal obter um diploma

No último ano letivo, as instituições de Ensino Superior, públicas e privadas, da região Norte já tinham mais alunos estrangeiros do que a Área Metropolitana de Lisboa (AML). Ultrapassagem explicada no aumento de 40% que aquela região registou no número de alunos internacionais em mobilidade de grau, isto é, que concluíram o secundário num país estrangeiro e vieram para Portugal obter um diploma.

Isso mesmo revelam os mais recentes resultados do Inquérito do Registo de Alunos Inscritos e Diplomados no Ensino Superior (RAIDES) relativos a 2018/2019. Se em 2014/15 a AML respondia por 44% daqueles alunos e o Norte por apenas 29%, no ano letivo transato a região nortenha passou a liderar, com 35,7%, seguindo-se a AML, com 35,2%, numa diferença de apenas 183 alunos. No total, estavam inscritos mais de 35 mil alunos de grau, representando 9,3% do total de estudantes, num acréscimo de 27%.