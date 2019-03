Norte retira dos hospitais milhares de doentes não urgentes

Joana Amorim Hoje às 08:48 Facebook

Unidades da ARS da região encaminham doentes com pulseira verde e azul para centros de saúde onde são atendidos no próprio dia.

No ano passado, 2,2 milhões de utentes que se apresentaram nos serviços de urgência (SU) não eram urgentes. No mesmo ano, um projeto-piloto levado a cabo pela Administração Regional de Saúde (ARS) Norte encaminhou milhares desses utentes para os centros de saúde. Com um compromisso: o de serem atendidos no próprio dia e num curto espaço de tempo. Num investimento de 12,5 milhões de euros, financiado pelo Ministério da Saúde.

Desenhado por Constantino Sakellarides, que entretanto se demitiu por falta de "compromisso político", o SNS+ Proximidade começou a ser implementado a Norte no ano passado. De acordo com os dados facultados ao JN pela ARS Norte, o protocolo na Unidade Local de Saúde de Matosinhos permitiu retirar do SU do Hospital Pedro Hispano 2094 utentes em 2018. Hospital que abriu também consultas abertas para Ortopedia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia.