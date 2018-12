Parabéns sr. Presidente: nos 70 anos, Marcelo queria ter os netos perto

Emília Monteiro Hoje às 17:38 Facebook

Se avançar para um segundo mandato, Marcelo terá a mesma idade que tinha Cavaco.

No dia em que faz 70 anos, o presidente da República já sabe que não vai ter o presente que mais queria: Marcelo Rebelo de Sousa queria ter ao seu lado os cinco netos, quando apagar as velas do bolo de aniversário. Francisco, de 15 anos, Maria Teresa, de 13, Maria Madalena, de 11, Maria Luísa, com 9, e Maria Eduarda, de 5 anos, estão no Brasil, onde residem há vários anos.

Recentemente, em visita a uma feira solidária, em Lisboa, o presidente revelou a tristeza que sente por ter os netos "longe". E, já a pensar no Natal, deu duas notícias menos boas: "Primeiro, os meus netos não vêm a Portugal. Depois, deixam o Brasil e vão viver para a China". Mas confessou a alegria de fazer 70 anos: "É uma data redonda em que penso que posso oferecer um presente a mim mesmo".

Eleito com 68 anos, caso se recandidate em 2021, Marcelo terá 72 anos quando partir para o segundo mandato. Embora sem qualquer anúncio, mas com vários deslizes verbais a revelar vontade de o fazer, tudo indica que Marcelo se irá recandidatar. Nessa altura, terá a mesma idade que Cavaco quando iniciou a campanha para a segunda eleição.

Imprevisível nas ações, é viciado em livros e dorme pouco. Católico fervoroso, é quase certo que hoje irá à missa, um hábito que têm há muitos anos.

As mensagens ao Presidente

Manuel Sobrinho Simões

Médico

"A minha mensagem miniatura: parabéns e obrigado, Professor Marcelo"

Leonor Beleza

Presidente da Fundação Champalimaud

"Um dia bom, e rápido, a caminho de passos melhores. Parabéns!"

D. Manuel Clemente

Cardeal-patriarca de Lisboa

"Parabéns ao Senhor Presidente e parabéns a todos nós pelo seu generoso e lúcido desempenho. A atenção constante e ativa que presta a tudo e a todos demonstra bem que presidir e servir são uma só coisa"

Jerónimo de Sousa

Secretário-geral do PCP

"Parabéns pelo seu septuagésimo aniversário. Que a saúde não lhe falte!"

António Salvador

Presidente do S. C. Braga

"Para além da referência e do exemplo que constitui para todos nós enquanto nação, agradeço a Marcelo Rebelo de Sousa a amizade que nos une. Como presidente do SC Braga, enalteço o orgulho que sempre manifestou por ser sócio e adepto deste clube. Parabéns!"

Cuca Roseta

Fadista

"Felicito Sua Excelência o nosso presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, pelos seus 70 anos de vida. Felicito-o ao mesmo tempo pelo contributo que tem dado ao nosso país, pelos valores, pela honestidade, pela humildade, pela sensibilidade, o senso de justiça, pela igualdade e pela ética com que conduz o destino do nosso país. Parabéns pelo amor à cultura e à tradição portuguesa, em especial pelo elevado espírito solidário e que assenta nos mais nobres princípios morais e éticos. Que esteja connosco por muitos mais anos, sempre com o imenso sorriso contagiante e coração sempre aberto. Um beijinho, Cuca"

Xutos e Pontapés

Banda de rock

"Parabéns, Professor! É um gosto trabalhar consigo, mesmo nas horas mais dolorosas o seu apoio e génio são uma força que nos leva a concretizar os nossos sonhos. Bem haja"

Pedro Marques Lopes

Comentador

"Os cidadãos sentem-se representados pelo seu Presidente da República. Não consigo pensar em nada mais importante nos tempos que correm. Parabéns, Senhor Presidente da República"

Eduardo Barroso

Cirurgião

"Não sou nenhuma personalidade, sou apenas o seu mais antigo amigo, sempre fiel e muito orgulhoso. Cuida-te, meu querido, precisamos todos muito de ti. O meu beijo fraterno de parabéns não se envia por jornais. Apenas com um abraço muito apertado!"

André Silva

Deputado do PAN

"No seu 70.º aniversário, saudar o Professor Marcelo Rebelo de Sousa pelo tom do seu discurso e ação enquanto Presidente da República Portuguesa, construtivo, motivador e confiante, desejando-lhe a continuação de uma vida feliz, longa e inspiradora"

Catarina Martins

Líder do BE

"Senhor Presidente, com votos de uma presidência para o povo, nos afetos e na política, envio-lhe muitos parabéns pelos seus 70 anos"

Assunção Cristas

Presidente do CDS/PP

"Neste dia tão especial, aqui fica um beijinho de muitos parabéns pelos 70 anos. Que conte muitos e bons e nós os possamos ver"

Domingos de Andrade

Diretor do JN

"A liberdade da crítica é também a liberdade do elogio, das palavras mais intimistas. No dia em que completa 70 anos de uma vida preenchida, e que a tantos portugueses toca, só se pode desejar que continue a ser o Presidente atento, humanista e interventivo que tem sido. Aproximando a política das pessoas, neste tempo de desconfiança e em que é preciso zelar pela saúde da democracia"

Rui Rio

Presidente do PSD

"Ao Sr. Presidente da República, os meus parabéns pelo seu aniversário, fazendo votos para que continue com a sua invejável vitalidade física e intelectual por muitos mais anos."

António Lobo Xavier

Advogado

"Normalmente, nestas datas mais "redondas", brindamos para que os amigos vivam muitos anos, para que dediquem mais tempo a si próprios e às suas famílias. Infelizmente, no caso do Professor Marcelo Rebelo de Sousa, os meus votos são completamente egoístas: desejo-lhe uma vida longa e feliz, isso sim, mas espero também que a continue a usar ao serviço das causas do País e dos portugueses, que não o podem dispensar, porque os sinais do tempo indicam que vamos precisar cada vez mais dele, do seu pensamento, da sua personalidade e do seu estilo"

Carlos César

Presidente do PS e líder parlamentar

"Quando celebramos mais um ano de idade, e quando, como é o caso da vida de Marcelo Rebelo de Sousa, nos confrontamos com obra e méritos relevantes do próprio e para a vida dos outros, a nossa felicitação vai para além da cortesia. É o caso. É com esse sentido, caro Presidente, que lhe dizemos "Parabéns!"