Notas do dia: O caso da construção na Arrábida no Porto e um tweet que valeu mil milhões

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta quinta-feira à noite, para si.

Nota 1: Moreira diz que Porto "fica beneficiado" com habitação na Arrábida. O presidente da Câmara do Porto disse esta sexta-feira à Lusa que a construção na escarpa da Arrábida "fica beneficiada" com a alteração para habitação, aprovada em 2017 por Rui Loza, de um prédio inicialmente pensado como hotel.

Nota 2: Villarreal suspende contrato e salário de Rúben Semedo. A braços com a Justiça, Rúben Semedo viu, esta sexta-feira, o Villareal suspender-lhe o pagamento do salário e instaurar-lhe um processo disciplinar. O central português de 23 anos foi detido na terça e está em prisão preventiva, sem possibilidade de pagamento de fiança.

Nota 3: Presidente da IPSS "O sonho" constituído arguido. A Polícia Judiciária de Setúbal realizou buscas, esta sexta-feira, na instituição de solidariedade social "O Sonho", em Setúbal. Em causa estão suspeitas dos crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e peculato.

Nota 4: Há três mil vinhos para provar no Palácio da Bolsa. Até domingo, a Essência do Vinho está no Palácio da Bolsa, no Porto, para dar a conhecer o que de melhor se faz no mundo vinícola português.

Nota 5: Snapchat perde mil milhões de dólares com um tweet de Kylie Jenner. Kylie Jenner, a irmã mais nova do clã Kardiashian, provocou uma queda de 7% nas ações da Snap Inc., empresa que detém o Snapchat, depois de ter feito um "tweet" sobre a aplicação de mensagens para smartphones.