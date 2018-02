Notas do dia: A crise humanitária na Síria e a neve em Roma

Hoje às 21:16 Facebook

Twitter

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta segunda-feira à noite, para si.

Nota 1: Nações Unidas denunciam "matadouros de seres humanos". O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos do Homem denunciou, esta segunda-feira, a existência de "matadouros de seres humanos" na Síria, República Democrática do Congo, Burundi, Iémen e Birmânia. A organização aponta o dedo a países como os EUA, Rússia e China, pelo vetos no Conselho de Segurança que impedem uma atuação eficaz da ONU na proteção das pessoas. Apesar do cessar-fogo acordado, os bombardeamentos continuam a matar em Ghouta, mas Vladimir Putin já ordenou uma trégua humanitária diária para que os civis possam sair da região.

Nota 2: Diogo Piçarra acusado de plágio nas redes sociais. No rescaldo da semifinal de domingo do Festival da Canção, os utilizadores das redes sociais foram rápidos a detetar semelhanças entre o tema de Diogo Piçarra e uma música religiosa da IURD.

Nota 3: Mais de duas horas para tentar matar condenado americano. O norte-americano Doyle Hamm foi condenado à pena capital por um homicídio, em 1987, mas os médicos tiveram que abortar a missão duas horas depois de iniciado o procedimento, na última quinta-feira, por não conseguirem encontrar uma veia para aplicar a injeção letal.

Nota 4: Governo cria grupo de trabalho para acabar com importações ilegais de gasóleo. O Governo criou um grupo de trabalho para a identificação de possíveis irregularidades na entrada de combustíveis no território nacional, que deverá propor medidas para combater estas importações ilegais até 31 de julho.

Nota 5 : Roma acorda vestida de branco. Um intenso nevão caiu, esta segunda-feira em Roma, Itália, causando problemas de circulação e encerrando escolas, mas deixando-nos deliciados com as imagens do manto branco em monumentos como o Coliseu ou a Basílica de São Pedro, no Vaticano.