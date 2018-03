Notas do dia: A menor lusa que fugiu para a Austrália e o canal Youtube da casa dos horrores

Ontem às 21:19 Facebook

Twitter

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta sexta-feira à noite, para si.

Nota 1: À espera das ondas excecionalmente fortes. A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional estão a alertar para o agravamento das condições do estado do mar nos próximos dias, com ondas entre os 8 e os 12 metros.

Nota 2: Detida suspeita de matar mulher encontrada em miradouro de Ponte de Lima. A Polícia Judiciária fez a detenção.

Nota 3: Menor portuguesa foge para a Austrália por causa de rapaz que conheceu na Net. Menina tinha, no início desta semana, dada como desaparecida na Suíça.

Nota 4: Morreu emigrante português que bombeiros foram buscar à Bélgica. A história que emocionou o país teve um desfecho trágico.

Nota 5: Jovem que libertou 12 irmãos denunciava casa de horrores no YouTube. A jovem de 17 anos que se libertou e salvou os 12 irmãos do cativeiro imposto pelos pais tinha um canal secreto no YouTube.