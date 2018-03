Notas do dia: A revelação sobre assédio de Clara de Sousa e o susto nos Aliados

Ontem às 21:10 Facebook

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta quarta-feira à noite, para si.

Nota 1: Portuguesa morta à facada na Bélgica deixa filha de nove anos. A portuguesa Maria da Rocha foi encontrada morta, terça-feira de manhã, pelas autoridades belgas, no bar que explorava em Charleroi, com ferimentos de faca nas costas.

Nota 2: Advogado confirma crimes de que é suspeito José Silva na operação "e-toupeira". O advogado de José Silva confirmou que o seu cliente, detido no âmbito da operação "e-toupeira", é suspeito dos crimes de violação do segredo de justiça, corrupção, um crime informático de acesso ilegal e um de favorecimento pessoal.

Nota 3: Clara de Sousa: "Já tive uma ou outra situação de assédio muito engraçada". Clara de Sousa abordou o tema que mais se debate, neste momento, na meca do entretenimento em Hollywood. A jornalista admitiu que já sofreu de "uma ou outra situação de assédio muito engraçada", "nenhuma" das quais, ressalva, "grave".

Nota 4: Criança de dois anos bloqueia iPhone da mãe durante 48 anos. Uma criança de dois anos, em Xangai, bloqueou o iPhone da mãe durante 48 anos, depois de errar várias vezes o código de acesso do aparelho.

Nota 5: Comboio grátis para alunos de cursos superiores profissionais. Os alunos dos cursos superiores profissionais que passem no primeiro ano podem viajar de comboio de graça para qualquer ponto do país durante uma semana.

Nota 6: Carro avariado deixado na rua leva a megaoperação policial nos Aliados. Uma viatura suspeita levou a polícia a montar uma enorme operação nos Aliados, no Porto. Afinal, tudo não passou de um carro que foi abandonado por ter avariado.