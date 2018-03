Notas do dia: A trágica história do menino Gabriel e as ondas que bateram forte na Foz do Douro

Ontem às 21:17 Facebook

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, este domingo à noite, para si.

Nota 1: O fim de semana forte de Assunção Cristas. Presidente do CDS-PP foi reeleita no congresso de Lamego, com ambição reforçada.

Nota 2: Gabriel foi encontrado morto na bagageira do carro da noiva do pai. Gabriel Cruz, de oito anos, estava desaparecido há 12 dias em Almeria, Espanha.

Nota 3: As imagens das ondas fortes que bateram na Foz do Douro. A costa portuguesa esteve em alerta vermelho até às 15 horas deste domingo.

Nota 4: Músicos querem banir telemóveis dos concertos. Há cada vez mais artistas e bandas a banirem a utilização dos aparelhos durante os espetáculos.

Nota 5: Freira processada por Katy Perry morreu em pleno tribunal. Religiosas de um antigo convento tinham concordado em vender o imóvel à estrela pop, mas voltaram atrás na sua decisão.