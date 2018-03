Notas do dia: Acidente mortal após fuga à PSP e um pai que castigou o filho por bullying

Hoje às 21:13 Facebook

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta terça-feira à noite, para si.

Nota 1: Detenção de Paulo Gonçalves: Bilhetes do Benfica seriam contrapartidas para suspeitos de corrupção. A Polícia Judiciária procura apurar toda a extensão das alegadas contrapartidas oferecidas a funcionários judiciais por informações privilegiadas da Justiça para o Benfica.

Nota 2: Carro que fugiu à polícia envolvido em acidente que fez um morto em Lisboa. Um acidente que envolveu quatro viaturas ligeiras provocou um morto e dois feridos no Itinerário Complementar 17 - CRIL, junto ao Parque de Campismo de Monsanto, em Lisboa.

Nota 3: Estado tempo piora a partir de quarta-feira no continente. A chuva forte vai manter-se em Portugal continental e na Madeira, sendo esperado a partir de quarta-feira um agravamento do estado do tempo.

Nota 4: Autópsia confirma que Astori morreu de causas naturais. A autópsia realizada ao corpo de Davide Astori, jogador da Fiorentina que foi encontrado sem vida, na manhã de domingo, confirmou que a morte se deveu a causas naturais.

Nota 5: Encontrada a mais antiga mensagem dentro de uma garrafa. Foi encontrada, numa praia da Austrália, a mais antiga mensagem conhecida a ser transportada dentro de uma garrafa.

Nota 6: Pai obriga filho a correr até à escola por bullying a colegas. Um homem norte-americano castigou o filho de dez anos por bullying a colegas da escola, fazendo-o correr à chuva até à escola, em vez de ir de carro ou de autocarro escolar, e postou o vídeo da corrida no Facebook.