Notas do dia: Corpo de emigrante retido na Guiné e o videoárbitro no Mundial

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, este sábado à noite, para si.

Nota 1: Mau tempo causa problemas no país e continua a matar na Europa. Todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo até à madrugada de domingo. Na Serra da Arrábida, o mar atingiu restaurantes e casas. Na Europa, o frio continua a matar, apesar de na Holanda haver quem aproveite para se divertir no gelo.

Nota 2: Vítimas do tiroteio em universidade dos EUA eram pais do atirador. As autoridades norte-americanas anunciaram ter detido, este sábado, um jovem de 19 anos suspeito de ter matado os pais na Universidade Central do Michigan, na sexta-feira.

Nota 3: Melania Trump conseguiu "visto Einstein" para residir nos EUA. A primeira-dama norte-americana, Melania Trump, obteve a sua residência permanente nos Estados Unidos em 2001 devido a um programa para estrangeiros com "habilidades extraordinárias", conhecido como o 'visto Einstein',

Nota 4: Jennifer Lawrence conta ao JN como foi ser "A Agente Vermelha". O filme relata a história da bailarina Dominika Egorova, que se torna agente de espionagem russa e se envolve numa paixão proibida com um agente da CIA. Jennifer Lawrence contou tudo ao JN.

Nota 5: FIFA pode usar videoárbitro no Mundial 2018. A 132.ª assembleia geral do International Board (IFAB) aprovou, este sábado, por unanimidade a introdução do videoárbitro nas leis do futebol, o que deverá ter como consequência imediata a sua utilização no Mundial de 2018.

Nota 6: Corpo de emigrante não é devolvido para fazer o funeral. Os familiares de um emigrante na Guiné-Bissau foram obrigados a adiar o funeral, na sexta-feira, pela segunda vez, porque o corpo voltou a não ser enviado para Portugal pelas autoridades guineenses.