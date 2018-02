Notas do dia: Fernando Negrão pouco unânime e uma falsa violação no Caminho de Santiago

Ontem às 21:45 Facebook

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta quinta-feira à noite, para si.

Nota 1: Negrão falha maioria: eleito só por 39% dos deputados. Fernando Negrão é o senhor que se segue na liderança da bancada parlamentar do PSD, com uma das votações mais baixas de sempre. O deputado foi eleito, esta quinta-feira, por apenas 39% dos votos. Votaram 88 dos 89 parlamentares social-democratas. Houve 35 votos a favor mas a lista da candidatura de Negrão tinha 37 elementos, a contar com o próprio.

Nota 2: Benfica congratula-se com decisão da Relação do Porto sobre 'emails'. Na sequência da notícia dada ontem em primeira mão pelo JN, o Benfica congratulou-se hoje com a decisão do Tribunal da Relação do Porto, que deu provimento ao recurso que tinham apresentado sobre o chamado 'caso dos emails', que impede a divulgação de mais documentos.

Nota 3: Usam Jaguar de ex-chefe da PSP para assaltar café em Espinho. Três encapuzados usaram um carro da marca Jaguar pertencente a um ex-chefe da PSP, para assaltar, quarta-feira de madrugada, o café-confeitaria Tropicana, na Rua 19, em Espinho. Furtaram tabaco avaliado em centenas de euros.

Nota 4: Inventou violação no Caminho de Santiago e já o tinha feito em Fátima. A peregrina venezuelana, de 50 anos de idade, que no início de fevereiro disse ter sido sequestrada por dois homens, violada e abandonada na Galiza, quando fazia o Caminho de Santiago, admitiu que o ataque não aconteceu.

Nota 5: Nutrição com coração: Ana Bravo ensina a fazer croutons de chocolate. Esta semana, a nutricionista Ana Bravo ensina como fazer croutons de chocolate. Tome nota desta deliciosa receita que pode acompanhar com iogurte, fruta e muito mais.