Notas do dia: Jovem morre a salvar homem no Douro e o caso dos emails

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta quarta-feira à noite, para si.

Nota 1: F. C. Porto proibido de revelar emails do Benfica. Num exclusivo JN, soube-se, esta quarta-feira, que o Tribunal da Relação do Porto deu razão ao Benfica no recurso do procedimento cautelar que visa proibir o F. C. Porto de continuar a divulgar emails dos seus dirigentes.

Nota 2: Encontrado corpo de jovem que desapareceu ao salvar homem no Douro. Foi encontrado, esta quarta-feira de manhã, o corpo de André Ferreira, que havia desaparecido terça-feira à noite ao salvar um homem que se terá tentado suicidar no rio Douro, em Alpendorada.

Nota 3: Carrilho condenado por agressões a pedopsiquiatra. Manuel Maria Carrilho foi condenado a oito meses de prisão, numa pena convertida em multa no valor global de 2400 euros, por ofensas à integridade física do pedopsiquiatra Pedro Strecht, em 2016.

Nota 4: Nova "casa dos horrores" descoberta nos EUA. Os pais adotivos de quatro crianças foram presos depois de terem deixado os filhos fechados, sem comida, água ou acesso à casa de banho, em Tucson, no Arizona, EUA.

Nota 5: Praia portuguesa entre as melhores do mundo. O dia começou com uma boa notícia para o turismo português, com a inclusão da praia da Falésia, em Olhos de Água, no Algarve, na lista das melhores praias do mundo, para os utilizadores do site TripAdvisor.