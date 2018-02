Notas do dia: O criminoso que foi à GNR confessar-se e a doença mental de Robbie Williams

Hoje às 21:19 Facebook

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta quarta-feira à noite, para si.

Nota 1: Mulher saltou do segundo andar para fugir a incêndio no Porto. Um incêndio numa habitação na Rotunda da Boavista, no Porto, causou um ferido grave.

Nota 2: Duas pessoas morreram em acidente na A1. O despiste de uma viatura ligeira provocou esta tarde a morte a duas pessoas, um ferido grave e um ligeiro (uma criança), na A1.

Nota 3: Tornado causa estragos em carros, barcos e esplanada em Faro. Um fenómeno semelhante a um pequeno tornado virou, esta quarta-feira à tarde, mais de uma dezena de embarcações na marina de Faro, causando também estragos em viaturas e destruindo uma esplanada. O IPMA avisa que pode haver novos tornados durante a noite.

Nota 4: Foi à GNR dizer que assaltava casas e cultivava droga. Um homem dirigiu-se ao posto da GNR de Portalegre, na terça-feira, para confessar que tinha cometido uma série de furtos em residências e que tinha droga armazenada em casa, onde o produto tinha sido cultivado.

Nota 5: Robbie Williams: "Tenho uma doença que me quer matar e está na minha cabeça". O músico britânico Robbie Williams admitiu, pela primeira vez, lutar contra uma doença mental, que tornou a sua vida numa "montanha-russa".

Nota 6: Um quarto dos jovens faz "sexting". Cerca de um quarto dos adolescentes já aderiu à prática de "sexting", a troca de imagens, vídeos ou mensagens sexualmente explícitas.