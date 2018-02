Notas do dia: O elogio a um PSP e as gémeas da Maia que precisam de ajuda

Hoje às 21:09 Facebook

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, este domingo à noite, para si.

Nota 1: Delegação da Coreia do Norte disponível para falar com os Estados Unidos A delegação norte-coreana enviada para a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang está disponível para falar com os Estados Unidos.

Nota 2: Matheus Pereira caiu inanimado durante jogo com o Estoril O encontro entre o Chaves e o Estoril, que terminou com o triunfo (2-0) dos flavienses, ficou marcado pelo susto com Matheus Pereira, que caiu inanimado no relvado.

Nota 3: PSP à paisana encontrou e foi a casa devolver carteira com mil euros. Um agente da PSP de Lisboa encontrou uma carteira esquecida num parque de estacionamento e foi a casa da lesada entregá-la. Lá dentro havia vários pertences, incluindo mil euros e um telemóvel.

Nota 4: Diogo Piçarra lidera preferências para a segunda semifinal. Diogo Piçarra atua esta noite na segunda semifinal do certame. A sua "Canção do fim" é a que reúne mais visualizações entre os excertos publicados no YouTube.

Nota 5: Gémeas da Maia precisam de cadeiras para serem operadas. Carla Martins é mãe de duas gémeas de oito anos e ocupa os tempos livres a fazer bonequinhas de pano para angariar dinheiro. Precisam de duas cadeiras elétricas e um carro adaptado.