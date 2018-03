Notas do dia: O embaraço porno de Trump e o ex-espião russo envenenado

Hoje às 21:14 Facebook

Estas são as sugestões de leitura no site do Jornal de Notícias que anotámos, esta quinta-feira à noite, para si.

Nota 1: Pedro Dias conhece sentença. O autor dos crimes de Aguiar da Beira ouviu hoje, por videoconferência, a decisão do tribunal.

Nota 2: Suspeitos do "E-Toupeira" usaram credenciais de magistrada para obter informação. Novas informações sobre a investigação que está a abalar o Benfica.

Nota 3: Porta-voz da Casa Branca descaiu-se sobre escândalo sexual. Declarações dão força à tese de que Trump se envolveu sexualmente com uma atriz pornográfica, em 2006, e lhe pagou o silêncio.

Nota 4: O ex-espião russo, a filha e o veneno como arma comum. Os contornos de uma história de espionagem à moda da Rússia em Inglaterra.

Nota 5: Chega hoje aos cinemas "Lady Bird", nomeado para cinco Oscars da Academia. O filme que valeu a Greta Gerwig uma rara nomeação de uma mulher para o Oscar de Melhor Realizadora é uma das boas estreias da semana.